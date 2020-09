La razón por la que Begoña Basauri propone "eliminar" a influencers: "Dejemos la culpa"

Luego de las celebraciones de las Fiestas Patrias, Begoña Basauri notó que Instagram estaba repleto de publicaciones de influencers sobre dietas y rutinas de ejercicios post 18.

"¿Por qué tanta culpa? ¿Qué hay de malo en gozar y comer algo que tenías ganas de comer? Lo hemos pasado pésimo con la pandemia y muchos hemos estados alejados de nuestras familias, disfrutemos", dijo en conversación con LUN.

En su opinión, "fue como una ola de posteos culposos y yo pensando 'amiga, date cuenta; relájate, no sufras'. Además, si comes bien durante 28 días ¿qué importan esos dos días dieciocheros? No entiendo, la matemática no da. Dejemos la culpa, basta ya".

También criticó el tipo de publicidad que aparece en septiembre, el que invita a los consumidores a preparar su cuerpo para el verano con cremas o dietas. "¿Qué es eso del cuerpo de playa? Para tener un cuerpo de playa necesitan un cuerpo y ganas de ir a la playa. Punto. Nada más que eso", dijo.

Por este motivo, Begoña Basauri invitó a sus seguidores a eliminar las cuentas que les produzcan ansiedad. "Si el influencer X comparte una imagen a las 8 de la mañana en su bicicleta, mientras tú, a la misma hora, estás luchando con un pata afuera de la cama, deja de seguir a esa persona", dijo.

"Ellos no tienen la culpa, pero sí te puede estar gatillando algo negativo. Es estúpido estar presa de algo que está a solo un unfollow (dejar de seguir) de distancia", agregó, indicando que durante la pandemia, eliminó muchas cuentas, especialmente aquellas enfocadas en el cuerpo.

"Yo entiendo que se puede tratar de alguien con una vida sana, pero también noto -en ciertos casos- obsesión", remarcó, explicando que "hay que dejar de vivir con dos personas en nuestro interior: una que se porta mal y otra que se porta bien. Hay que dejar de restringirnos desde el castigo. Debemos aprender a nutrirnos, pero no solo con lo que comemos también con lo que vemos, oímos, hablamos".

