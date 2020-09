Marbelle es una de las cantantes más comentadas del país. Angie aseguró que ama a Marbelle así ella no considere a su hijo como su nieto

Y más, porque recientemente el canal RCN transmitió 'Amor Sincero', la novela sobre su vida.

Razón por la que muchos han estado más pendientes de los detalles sobre su vida personal.

Para nadie es un secreto que la cantante se convirtió en abuela hace poco.

Su hija Angie tuvo un pequeño niño y se muestra muy feliz por eso.

Sin embargo, los seguidores de la cantante estaban intrigados, pues ella no se refirió mucho al tema en sus redes sociales.

Ahora, la cantante dio una entrevista para 'Lo sé todo' el programa en el que trabajaba.

Habló de todo, y también se refirió a su hija Angie y a su nieto, pero sus palabras generaron polémica.

Y es que aseguró que aunque quería mucho a su hija, en realidad aún no conocía al pequeño y no se sentía abuela.

Pero lo que más dio de qué hablar es que se sentiría abuela solo hasta que su hija Rafaella tuviera un bebé.

Por eso, muchos se preguntaban qué pensaría su hija Angie de las palabras de la cantante.

En sus redes sociales, con mucha calma se refirió al tema y fue muy aplaudida.

"A diferencia de mi mamá no me quiero referir al tema, el amor que siento hacia ella es muy grande, así ella no considere a mi hijo como su nieto".