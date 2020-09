Yazmín Vásquez recuerda cuando se enteró de su embarazo a los cinco meses de pololeo

En un nuevo capítulo de Almorzando con el Rubio, Martín Cárcamo protagonizó una distendida conversación con Yazmín Vásquez, quien sorprendió al animador con la historia del momento en que se enteró que estaba embarazada, cuando apenas llevaba cinco meses de pololeo.

"Le digo a Andrés '¿sabes qué? Capaz estoy embarazada'. 'No', me dijo, '¡imposible!'. Entonces le digo 'pucha, pero es que sabes qué, me duelen demasiado las pechugas"", contó, indicando que le pidió a su esposo Andrés Gil, que le comprara un test de embarazo.

"Él me dice ahora 'yo fui con un relajo porque jamás pensé que ibas a estar embarazada'. Entonces llega (…) y le digo 'lo voy a dejar en el baño porque tengo arcadas, tengo miedo de ir a verlo"", detalló.

Ante el miedo que sintió, su pareja fue a ver el test. Sin embargo, cuando notó que no salía del baño, Yazmín Vásquez se acercó a ver lo que ocurría. "Le digo '¿estai bien?', y me dice 'no, ven'. Y yo veo esto, y le digo 'no, no, no, esta hueá está mala. De verdad, anda y cómprate otro"", reveló.

Tras su petición, su pareja llegó con un nuevo test de embarazo, pero la sorpresa fue grande al ver que salió positivo. "Lo vemos, los dos con la cuestión en la mano y me dice 'estai embarazada'. Yo le digo 'no, esto no puede ser. 'Pucha sorry', le dije, 'pero yo no puedo. No, no…'. Me volví loca, qué terrible, me largué a llorar. Debo haber estado llorando tres horas. Entonces me decía 'pero si yo te amo, yo voy a aperrar contigo"", recordó.

Yazmín Vásquez contó que tras enterarse de que estaba esperando un bebé, le dijo a su pareja "yo no puedo tener un hijo contigo, si llevamos cinco meses pololeando. Nadie sabe lo que va a pasar". "Tenía miedo de decirle a mis papás que había quedado embarazada sin estar casada y todo eso", explicó.

Finalmente, reveló que al siguiente día, "Andrés, maduro, lindo mi marido, me dice '¿Sabes qué? Yo voy a ir a hablar con tus papás a Villarrica, porque si a ti te llega a pasar algo, tus papás no me lo van a perdonar nunca. El próximo fin de semana, nos vamos"".

