La radical transformación del estilo de vida de Sandra Reyes, protagonista de "Pedro El Escamoso"

Atrás quedaron los días como Paula Pacheco, el amor de "Pedro el escamoso", en la exitosa telenovela colombiana que conquistó a toda Latinoamérica con sus ocurrencias. Sara Reyes decidió cambiar por completo su estilo de vida.

En ese entonces se volvió uno de los rostros más conocidos de la pantalla por la repercusión que tuvo el dramático emitido entre 2001 y 2003.

Hoy, está alejada de ese nivel de estrellato y se dedica a cosechar, compartir con la naturaleza y vivir bajo ideas libertarias y pacifistas puesto que se denomina como "hippie", explicó Clarín.

De la Sara Reyes que en "Pedro el escamoso" vistió faldas cortas y derrochaba sensualidad, ya no queda nada. Ese estilo era impostado y ya no tiene interés en regresar a él.

"Ese personaje fue la antítesis de lo que soy como mujer. El taco, la minifalda, que es lo más incómodo, el escote… La cultura hippie es mi filosofía de vida", aseguró conforme con el mismo medio.

"A mí lo que más me interesa es la comodidad. Me gustan mucho las faldas largas porque son cómodas y tienen el poder de crear un cono energético a la tierra. Esto hace que podamos tomar más energía de la tierra", añadió.

Asimismo, Reyes declaró en aquella ocasión que ya no invierte en maquillaje, no le importa tener medidas perfectas o lucir arrugas en el rostro.

"A mí no me importa envejecer, todos vamos para allá. Tengo canas y me encantan, no quiero esconder mi edad y creo que uno se tiene que vestir como le gusta, no por darle el gusto a los demás", dijo.

"La mujer del presidente", "El cartel de los sapos" y "La pena máxima", fueron otras de las producciones a las que llevó su talento, que sostiene en "Enfermeras", "Libertador" y "La verdad oculta", estrenadas este 2020.

