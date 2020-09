Pancha Merino recibe críticas en Instagram: la acusan de uso excesivo de retoques

View this post on Instagram

Volviendo de un 18 de septiembre diferente , viviendo un año en q todos nos hemos encontrado con el miedo … , y como bien decía mi abuelita Rosa , más le temo al miedo. Fotos @andrescabezas DAI Shirt camisa @amenleather amenleather Botas @romanochile ‘Maquillaje @pollmannsmakeup