Los 12 looks con los que JLo nos ha demostrado que tiene una personalidad camaleónica

i alguien que sabe adaptarse a los cambios de la moda es Jennifer Lopez. A esta mujer parece que todo le queda bien. A través de sus cortes de cabello JLo ha dejado expuesta su personalidad camaleónica que a todas nos encanta.

No siempre la también conocida diva del Bronxha seguido los patrones de moda que se están llevando. Ella misma ha impuesto tendencia y muchas hemos sido la que nos peinamos o nos vestimos guiándonos los looks de esta estrella. Te mostramos los cambios de looks de esta celebridad a lo largo del tiempo.

1.- Rizos naturales al hombro

En los inicios de su carrera JLo optó por mostrar su cabello natural rizado y cortado a los hombros. Con este estilo comenzó a cautivarnos a todos.

Rizado y a los hombros. - Agencias

2.- Cabello cabello largo y negro

Aunque poco lo recordemos, Jennifer Lopez también se dejó atraer por el cabello negro. Se mostró como una morena elegante en la década de los 90, dejando atrás el rubio.

Jennifer Lopez con cabello largo y negro. - Agencias

3.- El look de “Rachel Green” de Friends

El personaje de “Rachel Green” es Friends es uno de los que más nos inspiraron por dos décadas que duró la famosa serie. JLo no escapó a sus encantos y llevó el estilo de cabello con capas y mechas rubias.

Jennifer Lopez con el corte de Jennifer Aniston en Friends. - Agencias

4.- Blunt Lob

Jennifer Lopez también nos ha cautivado a todos con el estilo Blunt Lob. Un tono bastante claro y cabello liso a la altura de los hombros.

El look Blunt Lob de Jennifer Lopez. - Agencias

5.- Mechas rubias de raíz

En el año 2000 se impuso la tendencia de las mechas rubias de raíz y Jennifer Lopez las lució espectaculares con una base bien castaña.

Mechas rubias de raíz - Agencias

6.- Un chocolate genial

Para los Grammy del año 2000, JLo volvió a cambiar de look. Esta vez por un tono castaño chocolate con el que resaltaba su piel dorada de una forma genial.

JLo con un tono chocolate exquisito. - Agencias

7.- Mechas extremas

Christina Aguilera puso de moda las mechas extremas en el video de “Dirty” y fueron muchas las que se dejaron llevar por sus encantos, entre ellas Jennifer Lopez, volviendo a cambiar de look y luciendo espectacular como siempre.

Mechas rubias de raíz. - Agencias

8.- Largo y recto

Otro de los looks que ha lucido JLo es el cabello castaño largo, liso y muy recto. Lo acompañó con unas suaves mechas. Aunque no ha vuelto a lucir ese estilo cuando lo hizo se veía espectacular. Es que todo parece que va con ella.

Largo, corto y recto. - Agencias

9.- Corto y rubio miel

Con un peinado que nos puede recordar a Marilyn Monroe, Jennifer Lopez se dejó ver en los eventos de las celebridades. Un pelo corto, a la altura de la barbilla, color miel y con suaves rulos la identificaron en una temporada.

Corto, ondulado y color miel - Agencias

10.- La melena larga y ondulada que identifica a JLo

Desde 2012 hay un peinado que caracteriza a la actriz y cantante. Lo que ha variado es el color. Se trata de una melena larga y ondulada que hacen que todas pensemos que cuenta con una eterna juventud.

El peinado de JLo - Agencias

11.- Con flequillo también

El look del flequill tampoco se ha escapado de ser lucido por Jennifer Lopez y vaya que lo lució muy bien. Lo llevó un poco largo y con cepillo redondo.

Con flequillo. - Agencias

12.- Cada vez más cenizo

El rubio cenizo está de moda y Jennifer Lopez también. En los últimos tiempos hemos visto con un tono más platiado, que cómo todos los exhibe muy bien. Nos preguntamos: ¿Qué look le puede quedar mal a JLo.

Cada vez más rubio cenizo. - Agencias

