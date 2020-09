Blanquita Nieves dejó ver su abdomen a un año de haberse convertido en madre

View this post on Instagram

Autocuidado🥰 Siempre he invertido mucho tiempo en mi cuidado interno… amo leer, estudiar, medito todos los días sagradamente y cuido mi alimentación. También realizo actividad física de manera constante, fundamentalmente para sentirme bien… me reduce la ansiedad y me lleno de energía.✨ Pero debo confesar que desde que soy mamá me he descuidado mucho de manera externa. Creo que he ido una vez a la peluquería y no me estaba tomando ni siquiera el tiempo de echarme cremas🙈 La próxima semana cumplo 39 años, será mi último año de tener treintaysiempre y me propuse llegar joven a los 40☺️ jajjaja Así que me reencontré con mi Galvánica facial que tengo hace muchos años pero había dejado de usar y ahora estoy conociendo la galvánica corporal que me tiene totalmente enamorada. Es impresionante como se ve diferencia desde el primer uso. Reduce centímetros, grasa localizada, celulitis y flacidez. Me gustó tanto que quiero compartir este dato, sobre todo con las mamás que al igual que yo tienen poco tiempo para sí mismas y les gustaría cuidar más su apariencia física. Que mejor que tener tu propio spa en casa☺️ Creo que es fundamental tener un equilibrio en cuidarnos de manera interna y externa. Es rico sentirse bien con una misma porque eso se proyecta y también influye en estar mejor para nuestros hijos❤️ Si les gustaría saber más sobre esta tecnología y como adquirirla, me pueden escribir por interno y yo feliz de responderles🤗 . #autocuidado #tumejorversion #amorpropio #tupropiospaencasa