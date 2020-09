Actor Raimundo Alcalde revela haber sido víctima de abuso: "Te sientes sucio, débil"

En un nuevo episodio del podcast Reyes del Drama, el actor Raimundo Alcalde reveló haber sido víctima de abuso. Su testimonio surgió durante el programa, en el que también estuvieron invitadas las actrices Antonia Zegers y María Gracia Omegna, quienes hablaron sobre este tipo de casos, a propósito de la serie La Jauría.

Fue en este contexto, que el actor dio a conocer su experiencia en estas situaciones. "Los castigos por abuso o violación no debiesen tener precio o tiempo. No hay plata en el mundo que compense ese daño", dijo.

"Yo sufrí un abuso de un tipo poderoso cuando vivía en Estados Unidos. No me violó, pero sí me puso en una situación increíblemente incómoda y nunca lo he hablado porque de verdad que te sientes sucio, débil", agregó, indicando que estas situaciones "te pillan tan repentinamente que quedas congelado".

Tras la revelación, Raimundo Alcalde empatizó con lo que viven miles de mujeres en el país. "Imagínate que yo soy un hombre fuerte. No me imagino lo difícil que puede llegar a ser para una mujer. Con esto puedo llegar a entender un poquito, la frustración, lo cochino, el asco que se debe sentir decirlo, pensar en el qué dirán", explicó.

Por último, remarcó que "no hay plata en el mundo que te vaya a sacar esa sensación de encima, ni que justifique un perdón. Los castigos deben ser de verdad. Pudrirse en la cárcel un buen rato".

Sigue leyendo