"Amo nuestra imperfección": Katyna Huberman celebra 14 años de relación con músico chileno

View this post on Instagram

Felices 14 años loco hermoso de mi vida ❤️ El universo nos unió para que tuviéramos un par que nos permitiera vivir la vida de manera consecuente, sin restricciones y con valentía. Estoy orgullosa de nosotros! ❤️❤️❤️ Amo nuestra imperfección porque es lo que nos hace reales y presentes, siempre tratando de mejorar. A veces lo logramos y otras no tanto pero siempre estamos en camino. Gracias por hacer de mí una mujer más feliz y por permitirme ser quien realmente soy, amándome tal cual y sin importante nada más. Sólo agradecerte corazón 🙏🏼❤️❤️❤️ Soy feliz contigo!!! Amoooooooooooooooo❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ @jimmyfrazier @jimmyfunkybass @biomagnetismojames