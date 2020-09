"Papá, ¿te vas a morir luego?": Federico Sánchez recuerda divertida anécdota junto a su hijo

En un nuevo capítulo de El Aperitivo, Jordi Castell conversó con el conductor de City Tour, Federico Sánchez. Durante el programa hablaron sobre arquitectura, viajes y otros temas, como su llamativo aspecto. Pero fue este último tópico el que motivó al arquitecto a contar una hilarante anécdota que vivió junto a su hijo menor.

La historia surgió luego que el animador destacara lo poco que ha cambiado su esposa Ximena durante los últimos 30 años. "Está igual, es impresionante. El otro día me decían '¿es su hija?', en Italia. ¿Te acuerdas mi amor? En Italia nos preguntaron dos o tres veces '¿es su hija?'. Porque no podían creer que el viejo fuese tan fresco", comentó Sánchez.

"Pero tú no te ves viejo", replicó Jordi Castell. "Tiene dos años de diferencia conmigo y está igual", precisó el arquitecto, a lo que el animador contestó: "tú tienes el pelo blanco, eso al tiro te marca la edad, pero tú no te ves viejo. O sea, con todo respecto a Comparini, tú al lado de Comparini te ves más joven".

"Pero hay gente que cree que soy súper viejo. En serio, hay gente que cree que tengo 70 años. No sé por qué. El pelo blanco, el bastón… Si yo te he contado la anécdota. Una anécdota muy bonita de mi hijo menor", dijo Federico Sánchez, revelando la anécdota que vivió con el pequeño.

"Un día lo fui a buscar al colegio, cuando era chiquitito, como en pre kinder. Entonces me dice 'papá, ¿te vas a morir luego?'. '¿Por qué?', le digo yo. 'Porque se están muriendo todos los abuelitos de mis amigos'. 'Ya, pero yo no soy tu abuelito, soy tu papá'. 'Sí, pero tú tienes el pelo blanco, usas bastón, entonces tú te vas a morir luego'. 'No mi amor, todavía no me voy a morir'. 'Ah, qué bueno"", detalló.

En ese momento, explicó que su hijo hizo una relación entre su aspecto, y el de los abuelitos de sus amistades. "Veía a los abuelitos de sus amigos y me veía, en el fondo, igual poh. Pelo blanco, bastón, y se estaban muriendo. Lógico. Entonces dijo 'tú eres el próximo"", comentó.

