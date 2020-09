El detalle que pocos conocen de Alejandra Giraldo y que está enamorando a muchos

View this post on Instagram

💦¿qué tanta agua toma, o le permites tomar a tu perrito? 💦 La hidratación es indispensable en el organismo de los animales. En casa, SIEMPRE deben tener agua a disposición, debe ser cambiada a diario y el plato DEBE ser lavado; Y al salir de paseo, estos termitos/bebederos son súper cómodos y convenientes. Una adecuada hidratación mientras están en actividad, puede evitar incluso un golpe de calor que puede llegar a ser mortal. Si tu perrito come alimento seco (cuido, concentrado, pepas) es importante que se hidrate más, que aquellos que se alimentan con una dieta natural (semihúmeda) El agua NO solo refresca su organismo: •ayuda a la digestión y absorción de nutrientes •Evita la conformación de cristales en el riñón y favorece su sano funcionamiento, que elimina del cuerpo los químicos no deseados. •Es el principal componente de la sangre que transporta oxígeno, químicos, y nutrientes hacia los órganos del cuerpo. •La deshidratación puede desencadenar la falla de algunos órganos de su cuerpo. 💦¡qué nunca les falte agua!💦 #lasmascotasdealejandra #NapoyVita