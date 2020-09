Daniel Fuenzalida vuelve a pedir por su madre: "No importa el credo, la religión, el santo..."

Hace exactamente una semana, Daniel Fuenzalida hizo un llamado a sus seguidores para orar por su madre, quien se encuentra internada tras contagiarse de Covid-19. La petición fue realizada a través de su cuenta de Instagram, en donde adjuntó una serie de fotografías junto a su progenitora.

"Solo pido si pueden rezar por mi mamá, la atacó el Covid y está dando la pelea. Siempre pido cadenas de oración para auditores, televidentes, amigos. Esta vez les quiero pedir por mi mamá, si pueden rezar para que todo salga como tiene que salir, #TeAmoMama muchas gracias…", escribió.



A días de esto, el animador de Me Late volvió a aparecer en la plataforma con un nuevo llamado a orar por la salud de su madre. Esta vez, compartió una imagen de San Expedito, conocido como "el patrón de las causas justas y urgentes".

"No me cansaré de pedir y pedir por mi mamá. Ella es muy creyente en él, a mí me salvó. Ojalá me escuche!! Y muchas gracias a todos pero a todos los que me han dicho que han rezado, han prendido una velita, han mandado energías. No importa el credo, la religión, el santo. Todo lo que se manda al universo con buena intención resulta, muchas gracias a todos!!!", puso Daniel Fuenzalida.

