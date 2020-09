Coté López luce zapatos dispares e impone nueva tendencia

Coté López impacta con cada fotografía que comparte en su cuenta de Instagram, no cabe duda de que la modelo puede ser una inspiración en la moda y, en una de sus fotografías recientes, compartió un auténtico atuendo.

La rubia rompió con todas las normas y decidió lucir de forma muy auténtica su calzado. Llevó unas botas de tacón de colores diferentes.

"Mi príncipe azul no me pudo traer el otro zapato, estaba en cuarentena", escribió la famosa junto a la foto en la que se le puede ver con un colorido a look con una bota fucsia y otra amarilla.

Coté López imparable: así celebró el término de su segundo libro La influencer celebró con una torta con la portada de su segundo libro.

Coté López emprendió en el mundo de la moda con un mensaje positivo

El atuendo está conformado por un con diversos colores, como verde, azul y rosa. Además, tiene a juego una falda con los mismos tonos y diseño.

Coté cada vez está más involucrada en el mundo de la moda ya que lanzó su propia línea de ropa deportiva para mujeres.

La marca está enfocada en dar un mensaje positivo y de amor propio, alejado de los estereotipos y las tallas que siguen cánones de belleza.

Para la promoción de estas prendas, participó la mamá de la modelo, conocida como Meme. Esto con el fin de demostrar que existen cuerpos diversos y hay que promover un mensaje de inclusión.

