Así luce en la actualidad el galán de "Brujas": ¡Tiene 64 años!

Tras el reestreno de Brujas, por las pantallas de Canal 13, muchos actores volvieron a la pantalla chica. Tal es el caso del uruguayo Osvaldo Laport, quien interpretó al galán de la teleserie Vicente Soler.

El intérprete alcanzó la fama en nuestro país con aquella producción. En ese entonces, tenía 49 años y aceptó el rol para encarnar al dueño de la agencia "Ángeles".

Actualmente, Osvaldo Laport vive en Buenos Aires, y tiene un aspecto muy distinto al de hace 15 años. Este se caracteriza por una prominente barba y un largo cabello gris. Un contraste muy significativo en comparación al personaje de Brujas.

"Me conocieron con el pelo largo, pero yo me voy transformando y mutando según la necesidad de los personajes. He tenido la cabeza rapada, con diferentes cortes, me teñí de rubio para una novela y después empecé a dejarme el pelo largo para un espectáculo teatral que hice el año pasado", contó a Página 7.

Además, explicó que "me gusta mucho el look de hoy y no está relacionado con la cuarentena. Me parece que es una estética que me siento bien llevándola (…) Mi filosofía de vida es pasar uno por la vida y no que la vida te pase por encima".

Desliza para ver las imágenes:

