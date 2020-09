Alison Mandel explica por qué no muestra el rostro de su hijo en redes sociales

Desde el nacimiento de Baltazar, Alison Mandel ha sido cuestionada por no mostrar el rostro de su hijo en redes sociales. La comediante ha explicado los motivos de su decisión, asegurando que todo recae en la voluntad del menor. "Prefiero que cuando él pueda, decida si quiere ser mostrado o no", dijo en el pasado.

Pese a sus argumentos, la duda volvió a surgir en la dinámica de "Preguntas y Respuestas" de Instagram, en donde la comediante nuevamente dio a conocer las razones por las que no exhibe el rostro del pequeño."Por qué muestras el cuerpo de tu hijo pero no su cara? No le veo mucha diferencia, sabí", dijo una persona.

"Porque no le he podido preguntar si quiere que la muestre o no. Y la gente es muy re culiá a veces (sic)", contestó Alison Mandel.

"¿Por qué eligieron un hombre?"

Recordemos que no es primera vez que Alison Mandel recibe cuestionamientos de este tipo. Hace algunas semanas, a través de la misma dinámica, una persona le preguntó por qué escogieron un varón, si su esposo ya tenía dos.

La comediante explicó que "cuando me preguntan por qué no muestro la cara de mi guagua les puedo responder con esta pregunta… Tú no sabes qué gente te sigue y que opina de tu familia. El sexo de una guagua no se puede elegir y tener dos hombres no significa que uno no quiera más. No es un castigo tener más".

Sigue leyendo