Yamna Lobos sobre el parto de su hija: "Sentí miedo e incertidumbre"

En junio pasado, Yamna Lobos dio a luz a su hija Agustina, quien nació fruto de su relación con Rodrigo Ramírez. La pequeña nació en medio de una pandemia que colapsó los recintos de salud, y generó ciertas preocupaciones en torno al proceso de maternidad de la bailarina.

Consultada por Fotech sobre cómo vivió este proceso tras enterarse de la llegada del Covid-19, aseguró que "al principio fue súper extraña la situación porque no sabía qué iba a pasar. Tenía mucha incertidumbre, miedo por todo lo que se decía en las noticias".

"Si bien, llevaba un poco más de la mitad de mi embarazo, tenía muchas dudas de qué iba a pasar a la altura de que naciera la Agustina: cómo iba a estar el país, las clínicas, en fin. Sentí miedo e incertidumbre de cómo iba a ser el momento del parto y bueno, de yo no contagiarme durante el proceso. Y si pasaba, ¿qué iba a pasar con mi bebé? Si se iba contagiar mi guaguita, así que no fue muy grato, al contrario", añadió.

Pese al complejo escenario mundial, Yamna Lobos describió el nacimiento de su hija como uno de los momentos más emocionantes de su vida. "Fueron muchos, muchos, muchos sentimientos involucrados durante todo el día porque partió desde muy temprano. Partí con trabajo de parto a las 8 AM, a las 14:30 ya nació, entonces fue un día cargado de muchas emociones".

"Yo soy mamá primeriza y me enfrenté a cosas desconocidas, a sensaciones desconocidas, a dolores desconocidos (…) Ahora lo recuerdo y se me llena el corazón… Un sentimiento muy lindo, mucha ternura, cariño infinito, amor. Siempre estuve acompañada de Rodrigo", agregó, indicando que vivir su maternidad en cuarentena tuvo algunas dificultades.

"Fue difícil en un momento porque de repente pasan cosas que uno no sabe cómo enfrentar. Nada terrible, eso sí, cosas típicas de las guaguitas recién nacidas, pero para una, que es madre por primera vez, es una experiencia totalmente nueva. Yo me ido descubriendo con la Agustina. He aprendido mucho de mí, de cosas que no sabía que era capaz de hacer, de pensar. Uno cambia su perspectiva al saber que hay alguien en el mundo que depende completamente de ti", detalló.

Además, reveló qué es lo primero que le gustaría hacer junto a su hija una vez que acabe la pandemia. "Me encantaría ir con la Agustina a la playa o al campo y sentarnos cerquita de la orilla del río o del mar; que escuche el ruido del agua, de las olas, del viento. A mí me encanta, yo disfruto de esos paisajes, de esos momentos, y me encantaría compartirlo con mi hija", dijo Yamna Lobos.

