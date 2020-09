Pedro Ruminot saca risas con inesperado comentario de una seguidora: "El efecto Fiestas Patrias"

Las celebraciones de las Fiestas Patrias tuvieron algunos efectos secundarios entre los chilenos, como visión borrosa, dificultad para hablar, y confusión. Y fue justamente esto último lo que ocurrió con una usuaria de redes sociales, quien dejó un hilarante comentario en una fotografía de Pedro Ruminot.

Tal como evidenció el comediante en una nueva publicación, la mujer lo confundió con su ex compañero en El Club de la Comedia, Sergio Freire. Incluso, declaró su fanatismo por él, su pareja Maly Jorquiera, y su hijo Lucas. "Te amo Ruminot… Y a la Maly, y a tu Lucas igual", escribió.

Sin embargo, se equivocó de persona, ya que tanto la actriz como su hijo, son familia de Sergio Freire, actual integrante de Socios. Así lo aclaró Pedro Ruminot en uno de los comentarios, en el que le explicó su error. No obstante, la mujer insistió indicando "naaaaa. Aún no estoy tan curá. Eres tú".

Tras lo ocurrido, Pedro Ruminot mostró el intercambio a través de la misma plataforma. "El efecto fiestas patrias 😆. No tomen tanto amigues", puso junto a la imagen, que sacó risas entre sus seguidores. "Le faltó: te sigo desde Los Búnkers", "No está tan curá. Menos mal, si no te hubiese dicho 'te amo guatón Salinas"", dijeron algunos.

"JAJAJAJAJAJAJAJAAJSJSSJSJSJSJSSJSJSSAJQHA", comentó Denise Rosenthal, mientras que Sergio Freire y Maly Jorquiera reaccionaron con risas.

