"Gracias papás por dármelo": Millaray Viera explica el significado de su nombre de origen mapuche

El nombre Millaray es originario del Pueblo Mapuche. El mismo se divide en dos partes, por un lado Milla significa oro y por el otro Ray significa flor. Lo que quiere decir que el significado de Millaray es Flor de Oro. Gracias papás por dármelo y enseñarme a llevarlo con orgullo🧡 Y gracias a mi amor por tomarme esta fotito tan boni @chinosepulvedam