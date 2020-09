Irina Baeva muestra su nuevo y lujoso apartamento en Nueva York lejos de Gabriel Soto

Irina Baeva está enfocada en crecer cada vez más como actriz, de modo que dio un gran paso en su carrera al mudarse temporalmente a Nueva York para tomar clases de actuación y mejorar su inglés.

Aunque la rusa se fue sin su novio, Gabriel Soto, él la apoya incondicionalmente desde la distancia.

Apenas llegó a la ciudad, Irina compartió varias imágenes de lo que será su vida en el próximo mes y medio en un departamento con una increíble vista del Empore State.

Aprovechando el tiempo, la modelo salió a caminar por las calles de “La Gran Manzana” para conocer y visitar lugares icónicos como el Central Park.

Irina Baeva está disfrutando cada momento en Nueva York

“Ando caminando todo el día por Nueva York, y no lo pueden ver pero la verdad es que tengo una cara muy feliz, una sonrisa de oreja a oreja”, dijo en sus publicaciones.

A través de cada una de sus publicaciones, la actriz demostró lo feliz que está por esta nueva experiencia y se encuentra disfrutando cada pequeño momento.

“Y luego, literal, me senté a ver cómo oscurecía, disfrutando y dando las gracias por cada uno de estos bellos momentos”, reveló.

Antes de la partida de la famosa, Gabriel Soto dejó claro que los rumores negativos acerca de la relación son completamente falsos.

“Se va a Nueva York a estudiar un poco de actuación, un poco de baile y perfeccionar su inglés que es lo que más desea, entonces todo mundo se ha manejado mucho de que ‘no, esto, y el otro… y su relación’… se va un mes y medio”, manifestó.

En este sentido explicó que ambos mantienen una relación en la que el apoyo es esencial, de modo que se encuentra feliz por ella.

“El hecho de que ella quiera aprender cosas nuevas, no estancarse, no quedarse aquí en México sin hacer nada, sino buscar oportunidades, pues siempre como pareja hay que apoyarnos y sin duda tiene todo mi apoyo para que así sea. Nos apoyamos mutuamente y bueno, finalmente es algo que yo admiro de Irina, que siempre quiere mejorar, aprender cosas nuevas, ahorita no tiene proyecto aquí en México, yo empiezo la novela y como bien dicen, una vez que empiezas proyecto de novela no tienes vida, trabajas de sol a sol y de lunes a sábado”, dijo.

