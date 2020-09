Ignacia Michelson responde a críticas por no llevar mascarilla en pelea en Vitacura

Este sábado, la modelo Ignacia Michelson se encontraba comiendo en un local en el sector de pubs de Vitacura, cuando se comenzó a gestar una pelea entre dos sujetos, que más tarde se volvió viral en el redes sociales.

Durante el hecho además, una joven resultó herida en su boca por un hombre, el cual luego fue golpeado por otras personas que se encontraban en el lugar.

La exparticipante de Acapulco Shore fue captada intentando intervenir en la discusión, pero lo que más llamó la atención, fue que se encontraba sin mascarilla.

"Respecto del altercado que pasó, que sí estaba yo", comenzó relatando Michelson en un video aclaratorio que subió a sus stories de Instagram.

"Bueno, muchos se preguntan por qué mucha gente estaba sin mascarilla: señores, la gente estaba comiendo y uno come sin mascarilla, y ve el altercado, y como yo salimos varios apurados a parar el pedo", explicó

"Uno no dice: ‘Oh, le están pegando a alguien. Haber, espérate, me pongo la mascarilla, los guantes y voy’. No, uno piensa altiro y reacciona. Es algo normal del ser humano", agregó en el registro.

La modelo justificó su actuar apelando al instinto humano de querer ayudar. "Para los que tanto alegan que ‘andan sin mascarilla’: se estaban agarrando a mochas, le pegaron a una mina, le quedó toda la boca reventada, y se preocupan por la mascarilla, si fue un instinto".

"Obvio que es un error no tener la mascarilla, pero ponte en los zapatos del otro antes de hablar", finalizó.