Diana Bolocco pide disculpas tras queja de médico en el "Mucho Gusto"

Un incómodo momento fue el que se vivió este lunes en el matinal Mucho Gusto, cuando el médico broncopulmonar Felipe Rivera manifestó su molestia al no poder realizar preguntas al ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien al igual que él, se encontraba invitado en el estudio.

La situación ocurrió cuando el panel comenzó a discutir sobre las largas filas para comprar telas en la comuna de Independencia, la que durante la madrugada de esta jornada pasó a la fase 2. En ese momento, Diana Bolocco le dio la palabra al médico, para que entregara algunas recomendaciones para evitar contagios de Covid-19.

"En general, la tela es poco habitual que sea factor contaminante. No se recomienda que se toque mucho la ropa, por lo que en los lugares que se vende ropa se evita que se pruebe la gente, pero eso se puede remediar dando un trozo de tela para probarlo", dijo en un comienzo el especialista.

"Yo vengo acá hace mucho tiempo y siempre me he sentido muy cómodo en Mega, excepto el día de hoy. Porque realmente estar sentado 2 a 3 horas y que no se me permita hacer preguntas, porque no se me permitió hacer preguntas al ministro de Educación, eso está en contra de mi pensamiento", agregó.

"Quiero expresar en ese sentido que la incomodidad implica, da esa sensación, que este rato he estado un poco de más", continuó Felipe Rivera, dándole un cierre al tema. "Muchas gracias por darme la palabra, es lo que quería decir", comentó.

Las disculpas

Tras el descargo del doctor, Diana Bolocco explicó por qué no pudo hacer preguntas, apuntando a la falta de tiempo. "Yo le encuentro toda la razón, y le quiero pedir disculpas y comentar que fue por un tema de tiempo. No es que no quisiéramos que le preguntara algo al ministro", aclaró la animadora.

Sigue leyendo