Cristián Castro: "Me quiero ir a vivir al sur de Chile unos añitos en un futuro. Ya lo tengo planeado"

Cristián Castro afirmó que quiere vivir en unos "añitos" en el sur de Chile, asegurando que ya se encuentra "un poco aburrido de Estados Unidos".

En entrevista con La Cuarta, el cantante mexicano señaló que "me quiero ir a vivir al sur de Chile unos añitos en un futuro. Ya lo tengo planeado".

"Llegaré en un buen momento, estoy un poco aburrido de Estados Unidos, así que muy pronto me tendrán por allá", indicó.

Sobre su relación con nuestro país, expresó que "me siento muy halagado porque Chile es un país que no recibe de buena manera a cualquier cantante, creo que eligen sus artistas preferidos poco a poco y eso me gusta bastante".

"Además tienen mucha disciplina musical, siendo así un público muy exigente. Es una gran preocupación presentarme aquí. Por eso quiero que queden contentos y satisfechos con mi música", agregó.

"En el aeropuerto una vez se juntaron alrededor de seis personas en silla de ruedas para recibirme y darme la bienvenida. Valoro mucho el esfuerzo de la gente, es una muestra bastante alta de afecto hacia mi, por eso les retribuyo con mucho cariño", expresó.