Kylie Jenner lleva un mini vestido blanco de cuero Bottega Veneta de 2 mil dólares

September 9: Kylie leaving 40 Love in West Hollywood #KylieJenner wore @psychworld Sage Logo T-Shirt (one available for $90 on @grailed) over a pair of Levi’s denim jeans. 🍵 – @dior Matte Latte Calfskin Saddle Bag ($3,600) – @patekphilippe Twenty~4 7300/1450R Rose Gold with brilliant cut diamonds. ($393,800.00) – @jenniferfisherjewelry 3 Count Classic Cylinder Bangles ($245) – Kanye West x @nike Nike Air Yeezy 2 – @skims Seamless Face Mask in Clay ($8) – @bottegaveneta Gold Twisted Triangle Earrings ($620) Left Images credit and taken by: fupp/Bauer-Griffin @gettyimages 007/ @themegaagency @shotbynyp / Backgrid