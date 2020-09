"¿Tú dices alguna pesadez para mí?": Raquel Argandoña tras comentario de Polo Ramírez

Un divertido momento fue el que se vivió en el matinal Bienvenidos, cuando Raquel Argandoña se sintió aludida por un comentario de Polo Ramírez. Todo ocurrió cuando el panel discutía sobre un mensaje que escribió la nueva pareja de Brad Pitt en redes sociales, supuestamente dirigido a Angelina Jolie. En ese instante, hablaron sobre las características de la mujer, apuntando a su parecido con la protagonista de "Maléfica".

"Tiene la misma onda que Angelina. ¿Te fijas que hay personas que buscan siempre el mismo prototipo? Y lo repiten. ¿Qué será Raquel?, tú dime", dijo Tonka Tomicic. "Yo no sé, pero hay gente que siempre busca el mismo tipo de mujer o el mismo tipo de hombre", contestó Raquel Argandoña.

Carlos Zárate, quien también se encontraba en el estudio, explicó que "es una cuestión de gusto. Yo diría, desde mi frontera, que tú tienes un gusto por determinado tipo de fisonomía". "Pero la misma, y además, perdón, si no se parece, el hombre la hace parecerse a la ex. Que se tiña el pelo, que se vista más o menos parecida…", insistió la coanimadora.

"Claro. Sobre todo como que terminan una relación conflictiva. Terminaron, pero la siguiente relación es con una persona súper parecida, ¿o no? Raquel", comentó Tonka Tomicic. "Sí, yo opino lo mismo", la respaldó Raquel Argandoña. "A ti te han tratado de imitar Raquel, yo lo sé", agregó Tomicic.

"No, no vengas con ese cuento Tonka, no. Como dicen, 'el original es el original, la copia nunca es igual al original'. Pero hay hombres que algo psicológico deben tener que las buscan parecidas", aclaró Argandoña entre risas. Fue en ese momento, que Polo Ramírez alzó la voz con un polémico comentario.

"Hay hombres que las buscan parecidas a la mamá también, eso ya es patético", dijo el periodista. "¿Tú dices alguna pesadez para mi Polo?", respondió Raquel. "¡No Raquel! ¡Jamás! Por favor no interpretes eso", remarcó Polo Ramírez, mientras que la coanimadora se defendió indicando que "yo no me parezco a mi suegra".

"No, no me refería a eso, Raquel por favor no lo interpretes así. Tendrán la misma edad, pero jamás…", señaló el periodista entre risas.

