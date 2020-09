"Me provoca risa": Patricia Maldonado critica predicciones de Kenita Larraín

Las nuevas predicciones de Kenita Larraín sobre los posibles cambios que verá el planeta de aquí a fin de año, no han dejado indiferente a nadie. Tampoco a Patricia Maldonado, quien realizó algunas críticas hacia la numeróloga en su programa "Las indomables".

En "Sigamos de Largo", María Eugenia Larraín dijo que vendrán nuevos remezones para el mundo. "Se habla del gran evento, que es a partir del, seguramente, como el 21 de diciembre, donde se va elevar muchísimo la energía. Donde se habla del despertar de los seres humanos", señaló.

Posiblemente en diciembre: Kenita Larraín anticipa nuevo evento de aquí a fin de año para el planeta "El mundo que nosotros conocimos antes ya no existe y no va existir", aseguró la numeróloga y agregó que en diciembre podríamos volver a vivir otro gran evento.

Ante estas revelaciones, Maldonado minimizó el pronóstico de Kenita. "Creo que de verdad que tú no necesitas ser numeróloga, tú no necesitas ser tarotista, tú no necesitas sacar la suerte, es más, nosotros podemos hacer un diagnóstico de lo que va a ocurrir en unos meses más", aseguró.

"A mí me da risa la verdad, me provoca risa", agregó sobre las palabras de la numeróloga, aunque dijo que respetaba a la gente que creía en eso. "Yo no estoy desmereciendo a la gente que se dedica a esto", enfatizó.

Finalmente, continuó en su punto, incrédula ante lo señalado por Larraín en el programa de Canal 13. "Cuando empiezas a hacer estos diagnósticos así, no me son creíbles para nada, en absoluto, con todo el respeto que merece la gente que se gana la vida en esto", añadió.