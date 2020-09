Los hijos de Cristina Hurtado se roban el show en redes sociales

View this post on Instagram

Y así… un cumpleaños distinto pero muy feliz gracias a Dios!! Ellos son mi mejor regalo!! Miren hasta el final se van a reír muchoooo jajajajajajjaja 🤣🤣🤣 No sabemos en qué estaba pensando @danielnarvaez22 jajajaja y @juanjonarvaezh no se quedó atrás jajajajjaa Los amooooooo❤️❤️❤️ @jossenarvaezm