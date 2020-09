"Las Indomables" tras mensaje de Luli a Raquel Argandoña: "Ella pasó por una cosa muy tremenda"

En un nuevo capítulo de Las Indomables, Cata Pulido y Paty Maldonado se refirieron a las recientes palabras de Luli, quien empatizó con Raquel Argandoña por la situación que enfrenta con su hijo. Las opinólogas abordaron el mensaje, destacando el actuar de la modelo, luego que su hijo se viera involucrado en el baleo a un joven de 16 años.

"Ella paso por una cosa muy tremenda, pero muy tremenda por el hijo", partió diciendo Paty Maldonado. "Ahí fue un enfrentamiento terrible y el hijo estaba metido en este cuento, creo que ya salió pero estuvo detenido harto tiempo. Ella lo entregó, ella lo obligó a entregarse", remarcó.

"Claro, entregar a un hijo no es fácil, entonces yo me alegro mucho por esa chiquilla", continuó la cantante. Por su parte, Cata Pulido se refirió al joven aludiendo a las "malas amistades". "Yo también voy a decir algo a favor del cabro de Luli (…) Desgraciadamente a veces los cabros no se dan cuenta que tienen malos amigos, que son zánganos", dijo la integrante de Las Indomables.

"Se aprovechan de ti, y desgraciadamente tienen que pegarse los porrazos para que aprendan, porque la mamá les puede decir de todo, pero a esa edad no van a pescar nada, porque la mamá 'es una lata'. 'Es una loca, vieja. La mamá es tonta, no, que fome, que fome'. Entonces yo creo que realmente es importante que uno se pegue el 'alcachofazo' solo. No hay nada mejor, no hay ningún aprendizaje mejor que cuando tú te pegas la caída solito", agregó.

"Y bueno… Cada uno tiene sus tiempos. Cada persona. Y quizás el hijo de Luli también aprendió que tenía malos amigos. Si estos cabros hueón, perdón la palabra, pero de repente tienen malas amistades", continuó. Paty Maldonado, por otra parte, explicó que "tú puedes tener una muy mala amistad, pero eso no significa que tú te metas en un forro del porte de un buque en el cual tú mañana te tengas que arrepentir el resto de tus días".

