Posiblemente en diciembre: Kenita Larraín anticipa nuevo evento de aquí a fin de año para el planeta

Invitada al programa de Canal 13, "Sigamos de Largo", María Eugenia Larraín habló de lo que podría pasar en lo que queda del año en el mundo. Para la numeróloga, la pandemia nos cambiará para siempre como seres humanos, y afirmó que los "eventos transformadores" todavía no han finalizado.

En conversación con Maly Jorquiera y Francisca García-Huidobro, Kenita reveló que dentro de lo que se viene "se habla del despertar de los seres humanos", y agregó que los humanos no estamos solos en el universo.

"Muchas veces nosotros le pedimos al universo y esperamos que nos dé las cosas que queremos, pero la mayoría de las veces nos da las que necesitamos. Y era necesario todo esto que está ocurriendo", aseguró Larraín respecto de la pandemia.

"Es el momento para conectar, para conectar con nuestra infancia, con todos nuestros dolores, los duelos que no hemos hecho. Es el minuto. De verdad, mientras nosotros estemos mucho mejor internamente, todo lo que pase afuera nos va afectar menos", agregó.

La numeróloga está convencida de que las personas no retomarán su vida como antes. "Escuchando a personas, creen que van a volver a lo que teníamos antes y numerológicamente no va a ser así. El mundo que nosotros conocimos antes ya no existe y no va existir. Lo dicen los mayas, lo dice la numerología".

Larraín fue enfática en señalar que los cambios no han terminado y la "normalidad", no será la misma de antes. "La persona que está esperando que a partir de ahora, que supuestamente ya podemos salir de las casas en algunas comunas, que vamos a volver a lo que teníamos antes, no va a ser así. Vamos a tener muchos cambios", explicó.

Analizando los números de este año, la invitada realizó conexiones que dejaron asombradas a las animadoras.

"Este 2020, si ustedes lo suman…si sumas el 20 con el 20 da 40, cuarentena…También habla de un cuatro, un cuatro es un cuadrado, pitagóricamente, que es un encierro, es una especie de cárcel. Por lo tanto, la invitación de cada uno es a revisar toda su estructura", señaló.

"La Tierra ya está subiendo su vibración. Si ustedes se fijan, si nosotros nos vamos a muchos años antes, la vibración de la Tierra era 7,83 Hz y hoy estamos en 40 ¿Les parece coincidencia del 2020 con el 40?", preguntó retóricamente a Maly y Fran.

La ancestróloga anticipó que un evento podría ocurrir en el mes de diciembre. "Se habla del gran evento, que es a partir del, seguramente, como el 21 de diciembre, donde se va elevar muchísimo la energía. Donde se habla del despertar de los seres humanos", reveló.

En ese momento García-Huidobro le consultó si se trataba de algún fenómeno natural, a lo que Larraín respondió desde su opinión personal. "Esta es mi opinión: así como ha habido cada vez más avistamientos y todo eso, vamos a despertar y parte de ese despertar es darnos cuenta de que nosotros no vivimos solos en este universo".

