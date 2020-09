Alison Mandel defiende la decisión de adoptar de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza

La adopción del pequeño Rafael, por parte de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, trajo consigo una serie de reacciones en redes sociales. Mientras algunos apoyaron a la pareja, otros la criticaron duramente, lo que provocó que varias figuras del espectáculo salieran en su defensa. En el caso de Alison Mandel, la comediante respaldó su decisión a través de un video en el que habló sobre el proceso que enfrentó la familia de comunicadores.

"Yo en general no opino de estas cosas, pero te juro que necesito hacerlo. Necesito opinar de esta hueá. Yo sé que pa qué me meto, pero necesito opinar. Cuando leí la noticia de que Rafael Araneda y Marcela Vacarezza habían adoptado un niño y vi la foto y todo, dije 'puta que bacán, que bonito, me encanta que esta hueá pase", dijo en una historia de Instagram.

"Al tiro miré la foto y dije capaz que la gente cul… diga '¿y por qué no un niño chileno?, ¿y por qué adoptaron un niño en otro lado?, ¿y por qué si acaso no ven que en Chile los niños mueren de hambre?. Pensé, pero dije 'no puede haber gente tan cul… Independiente que el niño es chileno, me sorprende que la gente sea tan cul…", agregó.

"Uno, que tenga que opinar. Bueno, yo también estoy opinando en este momento. Pero que tenga que opinar de un niño… O sea, el niño es niño sea chileno o sea de cualquier parte. ¿Qué es ese nacionalismo estúpido? ¿por qué anteponer una nacionalidad ante una adopción de un niño? Es como hueón, ¿de verdad?", cerró Alison Mandel.

