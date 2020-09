Marcela Vacarezza deja atrás las críticas por adopción y sorprende con emotivo mensaje en redes

Desde que Marcela Vacarezza y Rafael Araneda anunciaron la oficialización de la adopción de su hijo Benjamín en redes sociales, la noticia ha traído diferentes comentarios y repercusiones entre sus seguidores.

Y aunque hubo quienes criticaron a la familia, la respuesta masiva fue positiva.

Pamela Jiles respalda a Marcela Vacarezza ante críticas por adopción: "Conozco hace dos años la existencia de Benjamín" La parlamentaria le entregó su apoyo por Twitter.

Al menos así lo hizo notar la comunicadora, quien dejó atrás las críticas, y aprovechó su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo y los mensajes cariñosos que le han llegado.

"Quiero agradecer de todo corazón las maravillosas palabras que le han dedicado a nuestras familia", escribió junto a una foto cargando en sus brazos a su hijo de dos años.

"No puedo contestar a cada uno, pero los he leído a todos y solo me queda decir gracias por tanto cariño", agregó.