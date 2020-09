Kenita Larraín recuerda episodio de la silla de ruedas: "Una vez más, fui consecuente conmigo"

Kenita Larraín fue invitada al programa Sigamos de Largo, en donde habló sobre distintos temas, incluyendo la acertada predicción que hizo hace algunos meses, para el año 2020. Sin embargo, uno de los momentos que marcó la jornada, ocurrió cuando le preguntaron "¿qué borrarías de google para que tu hija no lo viera?", cuando recordó el polémico episodio de la silla de ruedas en el aeropuerto.

"Sabes que por mucho tiempo como que me dolía el tema de la silla de ruedas y qué se yo, pero siento que está tan superado… Era un momento en el que estaba mal emocionalmente y físicamente y ahora lo atesoro, no…", dijo antes de ser interrumpida por Fran García-Huidobro, quien aseguró que la portada que salió en el diario fue "mala onda".

"Primero, mucha gente no te creyó. Y segundo, se filtraron algunas conversaciones entre tú y una periodista de La Cuarta, no me acuerdo el nombre. Y tú habías tenido un accidente grave, que podría haber terminado mucho peor", comentó la animadora de Sigamos de Largo.

Por su parte, Kenita Larraín explicó que "mucha gente y periodistas se las dieron de médicos. Porque efectivamente a mí me llevaron a la Clínica Las Condes, y los médicos decidieron que me dejaban en Cuidados Intermedios por las heridas que tenía y por la lesión que tenía en el cuello".

"Lo peor eran como las vértebras del cuello. Entonces como que eran médicos. Eso era lo más gracioso de todo. Pero, ¿sabes qué? Yo atesoro momentos lindos, porque sí fueron dolorosos, pero por otro lado, una vez más, fui consecuente conmigo", agregó.

Finalmente, reveló que la polémica sirvió para que su familia volviera a reunirse. Antes de lo ocurrido, sus padres estaban separados y mantenían una relación distante. "A pesar de que ese momento fue muy doloroso, porque se estaba terminando un matrimonio, y se estaba especulando, ese fue el día que todos estaban tan preocupados por mí que dejaron de lados sus intereses personales y estaban todos al lado mío", agregó entre lágrimas.

"Fue un momento tan maravilloso que sabes que yo me acuerdo de eso y mira, hasta me emociono. Me ponen la silla de ruedas y no me emociono, pero este momento sí", dijo con gran emoción.

