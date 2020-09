La reacción de Kel Calderón tras nueva declaración de su padre

El caso de “Nano” Calderón sigue dando de qué hablar, especialmente después de las nuevas declaraciones de su padre y la reacción de Kel Calderón en las redes sociales.

El abogado Hernán Calderón solicitó recalificar el delito denominado hasta ahora como “parricidio frustrado” por “lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar”.

A través de las redes sociales, la influencer compartió un enigmático emoji de corazón roto que los fanáticos relacionaron con la nueva declaración del abogado.

Así fue el tuit de Kel Calderón

En internet se difundió que la audiencia rechazó la solicitud de la defensa de Nano Calderón para modificar la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario.

En este sentido, el abogado impactó al manifestar su solicitud y varias aclaraciones.

“Yo intervengo en doble calidad de víctima y querellante. En ese contexto, no he sido presionado ni estoy actuando en condición de padre”, detalló.

El abogado especificó que su hijo “vivía hasta ese día en mi casa, él no vino con un arma que traía de afuera. Él entró a su caja de fondos que está en su dormitorio, toma esta arma, se dirige al baño, me apunta desde la puerta del baño. Me emplazó, y en ese momento que iba a disparar, dispara hacia el otro dormitorio, hacia un espejo del dormitorio principal”.

La víctima del hecho narró cada uno de los detalles del acontecimiento con el propósito de aclarar que su hijo no intentó cometer un homicidio.

“Fueron dos rasguños, no hubo una herida y mi mano derecha tiene una herida de absolutamente menor gravedad. Tengo todos mis dedos funcionando”, dijo.

“La hoja del corvo mide de 8 a 10 centímetros. Si mi hijo hubiera venido a cometer parricidio me habría hecho un corte en el cuerpo. Yo no tengo tanta ni en la cara, ni en el cuello, ni el cuerpo (…) tengo la absoluta convicción de que el imputado, mi hijo, no vino a matarme”, apuntó.

