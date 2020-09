"¡Qué linda versión!": Christell Rodríguez encanta a sus seguidores con interpretación de cueca

A solo días de festejar las Fiestas Patrias, Christell Rodríguez sorprendió a los usuarios de Instagram con una versión de "A tu lado", del grupo de cueca romántica Entremares.

La joven compartió un video interpretando la sentimental canción, en la que mezcló distintos tonos para acompañarla. "Esta es mi versión de esta bella cueca", puso la cantante, afirmando que todas las voces que se escuchan son suyas.

"Este septiembre ha sido distinto y quizás no se podrá celebrar como otras veces, pero espero esta cueca pueda traspasar la pantalla y darles un ambiente mas dieciochero. Nunca había cantando una cueca, así que un nuevo desafío. Amo esta cueca, es hermosa", agregó.

La versión del tema fue aplaudida por los usuarios de la plataforma, quienes destacaron el gran talento de Christell Rodríguez. "Nunca te había escuchado cantando cueca, lo haces fenomenal!!!! Tu voz resalta y tu carisma hace que se me ponga la piel de gallina", dijo una persona. "Me encantó. Tu voz se luce demasiado", y "Muy bella interpretación. Me encantó", fueron otros de los comentarios.

Sin embargo, no fueron los únicos. Los integrantes de Entremares también reaccionaron al video compartiendo un emotivo mensaje. "Que linda versión. Gracias por cantar una de nuestras cuecas… Cariños para ti y nuevamente gracias por mostrar nuestro trabajo musical", pusieron.

Sigue leyendo