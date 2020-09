Actriz de 'Rafael Orozco' se cambió el nombre y cambió su vida completamente

View this post on Instagram

El brillo de la humildad no puede opacarse con nada ✨,cuando más humildad hay en una persona, más luz emana de sí. El ego, por muy glamoroso que parezca, no tiene luz propia, tarde o temprano se apaga… Hoy, #LagBaomer 🔥, es un día de esplendor y milagros. Un día como hoy hace más de 2.000 años, #RabiShimonBarYojai partía de este mundo dejándonos un legado de auténtica luz 💎 ; El libro del Zohar 📖. Su auténtica humildad y trabajo espiritual lo convirtió en un recipiente para que El Creador le revelara los secretos más profundos de la kabala que luego transmitió a la humanidad. Estás 24 horas son de alta vibración para conectar y pedir milagros, agradecer, estar alegres y celebrar el tesoro espiritual de la kabala que nos regala el judaísmo. ¿ Como ser un recipiente para recibir los milagros de #lagBaomer ? Trabajando la unión , el amor al prójimo ❤️ y la humildad. Hoy , 18 de Iyar ( lunes 11 por la noche y Martes 12 durante todo el día. ) enciende una vela 🕯 en mérito de Rabi Shimon Bar Yojai , pide milagros y trabaja a conciencia estos aspectos en tu vida para convertirte en un receptáculo de bendiciones y milagros…,, by @raquel_chocron