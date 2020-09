Paty Maldonado a Catalina Pulido sobre detención de su hijo: "No se la pueden llevar pelada":

Durante un nuevo capítulo de Las Indomables, Catalina Pulido habló sobre la detención de su hijo el pasado domingo, luego de estuviera junto a un grupo de skaters que golpeó fuertemente a un conserje y a un inspector municipal de la comuna de Las Condes.

En el programa de Youtube, la actriz asumió su responsabilidad como madre y reprochó la conducta de los jóvenes, incluido su hijo.

Por su parte, Patricia Maldonado comentó lo sucedido y le entregó su apoyo. "Aquí estamos para ayudarte, aquí estamos para prestarte el hombro, para escucharte, porque así el equipo con el que yo trabajo, así es el equipo que me gusta formar a mí, yo trabajo con gente, más que con gente común, yo trabajo con muy buenos seres humanos", aseguró.

Maldonado aludió al caso del hijo de Raquel Argandoña para ejemplificar la preocupación por la situación familiar de la actriz. "Puede que de repente tengamos distintos puntos de vista, pero nunca nos hemos agredido, nunca nos hemos faltado el respeto y estamos todos muy pendientes de ti como lo estuvimos en algún momento con la Raquel", agregó.

Pese a entregarle su respaldo a Pulido, la expanelista del "Mucho Gusto" reprendió el actuar de los jóvenes. "Yo me preocupé mucho de ti el sábado. No entendía nada. Yo estoy de acuerdo contigo Cata, no sé qué le pasa a los jóvenes, yo no puedo entender que niñitas, chiquillas de 16, 17 años se sientan satisfechas y gocen con la violencia de sus amigos".

"También estoy de acuerdo contigo en que esto es un grupo, y este grupo de jóvenes debe pagar la multa, no se la pueden llevar pelada, o sea no pueden llegar y atacar a una persona entre varios porque me parece de una cobardía enorme", añadió.

Sobre las consecuencias de los actos del grupo de skaters señaló que "el Juzgado debería darles un escarmiento", y agregó que el trabajo comunitario es una opción "para que no lo vuelvan a hacer", finalizó.