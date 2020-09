Pamela Jiles respalda a Marcela Vacarezza ante críticas por adopción: "Conozco hace dos años la existencia de Benjamín"

Luego de que Marcela Vacarezza y Rafael Araneda anunciaran la adopción de un niño en sus redes sociales, la lluvia de comentarios de apoyo y bendiciones a la familia no tardó en llegar. Sin embargo, hubo quienes criticaron a la pareja.

La comunicadora contó en su cuenta de Twitter que no solo tuvo que bloquear a más de 100 personas.

"Muchas gracias a gran parte de ustedes por sus cariñosas palabras que reflejan que entienden nuestra inmensa felicidad por nuestro cuarto hijo. Sin embargo, nunca pensé que cuando esto se hiciera público tendría que bloquear a más de 100 personas y subiendo", escribió Vacarezza en su cuenta de Twitter.

Más tarde agregó que se sorprendió de la "miseria humana" por algunos de los mensajes que recibió. "A aquellos que escupen su mierda (porque no hay otra palabra) sólo darles las gracias por hacerme descubrir que aún tengo capacidad de asombro descubriendo que la miseria humana siempre puede ser más".

Luego de recibir el apoyo de la mayoría de sus seguidores, quienes le aconsejaron no hacer caso de los comentarios malintencionados, llamó la atención un mensaje de Pamela Jiles, quien no dudó en entregar su respaldo a la sicóloga.

"Conozco hace dos años la existencia de Benjamín en tu familia y sé cómo te has dedicado a él. A quiénes se permitan criticarte desde su comodidad, pregúntales a cuántos hijos han adoptado", le escribió a través de su cuenta de Twitter, a lo que Marcela respondió: "Gracias Pamela. Así es. Es una tremenda bendición como tus dos preciosas".

Marcela: conozco hace dos años la existencia de Benjamín en tu familia y sé cómo te has dedicado a él. A quiénes se permitan criticarte desde su comodidad, pregúntales a cuántos hijos han adoptado. https://t.co/yuURuJLTUE — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) September 14, 2020

Cabe recordar que tiempo atrás, Pamela Jiles adoptó a dos niños del Sename. "Yo no quiero que existan niños que no tengan un papá o una mamá que los protejan. No quiero, no puedo resistir que existan niños en este país que están en este momento en un hogar abandonados, tirados, que crecen con la sensación de que a ellos nadie los quiso, que los tiraron, los botaron", señaló la diputada tras conocerse la noticia de su adopción.