Natalia Duco recibe cuestionamientos por video lanzando la bala con cinco meses de embarazo

No ha pasado una semana desde que Natalia Duco anunció que está embarazada, y la deportista ya se encuentra retomando una de sus actividades favoritas: el lanzamiento de bala.

La ganadora de MasterChef Celebrity volvió a practicar este deporte, aunque esta vez no lo hizo sola, sino que acompañada por su hijo Luciano. Así lo dio a conocer a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que aparece realizando un tiro.

"Lanzar es el lugar donde se encuentra mente, cuerpo y alma. Ahora no lo hago sola, Luciano desde lo más profundo de mi vientre me acompaña y afrontamos juntos este desafío. Lo único que me importa es transmitir la pasión que siento al hacer deporte juntos. Mi corazón está llenito", escribió junto al registro, esperando que "todos ustedes estén bien, cada uno con sus propios desafíos, batallas internas y metas".

"Creo que compartiendo las mías podemos avanzar juntos. Los quiero y agradezco siemore cada mensaje y cada visita que me hagan por aquí. Luciano me dirá: 'Yapo mamá déjame dormir!!!!' o 'buena mamá que entrete!!!"", cerró la deportista, cuyo video le valió una serie de cuestionamiento por parte de sus seguidores.

A través de los comentarios, estos se mostraron preocupados por su embarazo. "Yo sé que eres deportista pero ahora llevas a tu hijo en tu guatita. No te digo que dejes el deporte, pero bajar los niveles no te haría mal. Cuida de tu bebé y cuídate tú. Te lo digo con mucho cariño", dijo una persona.

"Linda te vi lanzar la bala y me dio cosa. No hace mal para alguien que siempre lo practica esta disciplina, supongo. Bendiciones para Luciano", dijo otra. Sin embargo, Natalia Duco no dejó pasar este mensaje y respondió indicando "exactamente, por eso puedo seguir lanzando. Un abrazo grande".

