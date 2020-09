“Se ha exigido estándares de belleza súper extremos”: Magdalena Müller habla sobre estereotipos de la TV

En las redes sociales y la televisión, continuamente vemos a personas que parecen ser “perfectas”, pues cumplen con ciertos estereotipos de belleza, sin embargo, en la actualidad muchos famosos han alzado la voz para fomentar el amor propio y Magdalena Müller es una de ellas.

Durante una entrevista con Angélica Castro, la actriz reveló los difíciles momentos que ha vivido por la presión que existe en el medio televisivo.

“Soy una persona súper normal físicamente, estoy en mi peso, pero nunca he sido una persona delgada. Nunca he tendido a estar bajo peso. No, para nada. Estoy saludable”, reveló.

La tierna fotografía con que Magdalena Müller presentó a su pololo La actriz apareció junto al joven en redes sociales

Aseguró que los cánones de belleza impuestos han generado que exista una “fobia” a los cuerpos diferentes.

“Nosotros estamos dentro de un medio en que se ha exigido estándares de belleza súper extremos. Desde ahí nace esta fobia a los cuerpos distintos. Si tú no perteneces al estándar que se impuso desde la publicidad, desde la televisión, desde mucho antes que estuviera dentro de la televisión, estándares que uno tiene muy metidos desde que es pequeña y pequeño, para hombres y mujeres”, detalló.

Magdalena Müller lleva y promueva una vida saludable

Desde un punto de vista personal, explicó que siempre se sintió cómoda con su cuerpo, pero al entrar a la televisión surgieron cuestionamientos.

“Me sentí súper cómoda conmigo, pero cuando ingresé a la tele empecé a cachar que no era tan así. ‘Ya, sí, estás bien, pero ten cuidado’. Siempre con ese discurso que a mí me costó entender. Llegó al punto, un minuto, en que me pidieron subir de peso para un personaje”, relató.

Magdalena Müller revela el paupérrimo sueldo que recibían los jóvenes de "Amango" La actriz confirmó uno de los rumores más famosos en torno a la serie infantil de Canal 13

La actriz confesó que se sintió atacada tanto por seguidores como por personas de su círculo de amistad, sin embargo hasta el momento se encuentra firme en sentirse bien consigo misma y promover una vida saludable.

“Promuevo el comer sano, el hacer deporte, tomar agua, pero no voy a promover nunca el enfermarme, porque si quisiera estar en una extrema delgadez tendría que enfermarme, porque mi cuerpo genéticamente no es extremadamente delgado”, dijo.

Müller reveló que incluso ha sentido la presión de la misma gente. “Soy una persona súper normal pero en la tele se tiende a la delgadez o a la extrema delgadez y me veo más grande. Eso yo lo sé. Y lo que a mí me importa es estar yo bien, saludable. Promuevo el comer sano, el hacer deporte, tomar agua, pero no voy a promover nunca el enfermarme, porque si quisiera estar en una extrema delgadez tendría que enfermarme, porque mi cuerpo genéticamente no es extremadamente delgado.

“Me pasa mucho con gente que me dice ‘usted que es delgadita, ¿y por qué se ve tan gorda en la tele?’. Y me lo dicen así, con una naturalidad… Y les digo ‘¿sabe qué pasa? La tele efectivamente agrega kilitos’. Finalmente prefiero contestar que ofenderme, porque sé que no me lo dicen como una ofensa. Al revés", agregó.

Te mostramos en video: