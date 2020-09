Jessica Cediel es blanco de críticas tras publicar video bailando reguetón

View this post on Instagram

De cuando acá debes cohibir tus sueños por lo que diga alguien que no sueña? ✨ No te olvides de ser feliz! ☺️ No sacrifiques tu felicidad por la amargura de otro! Cuando bailas no lastimas a nadie. No importa si eres pro o aficionado! 😍BAILA! Si eso te hace feliz BAILA! Si eso agrada tu alma BAILA! BAILA hasta que los pies no te den más… BAILA hasta que las piernas te tiemblen. No te olvides de BAILAR! 🖤 Yo amo BAILAR y lo seguiré haciendo hasta que DIOS me lo permita 😜🎼🎤