La emoción de Dayana Amigo tras recordar a su abuelita: "No creo que lo logre"

Un conmovedor momento fue el que protagonizó la actriz Dayana Amigo, cuando rompió en llanto tras recordar a su fallecida abuelita en el programa Velvet al Desayuno.

Su emoción quedó en evidencia durante la conversación con Angélica Castro, cuando esta le preguntó por su relación con Nora, quien falleció en julio pasado. "Se te nota que eres súper transparente y auténtica, y eso también uno lo agradece muchísimo. Porque una cosa es trabajar en televisión o hacer un personaje que a la gente le guste, y otra es ser alguien tan honesta, y yo creo que tú te caracterizas por eso. Creo que todos los que estamos conectados sentimos lo mismo de ti y eso se agradece", dijo.

"Tú hablabas de una persona muy especial, que es tu abuelita. Yo te juro que veo sus fotos, y es como 'la Norita', que no la conocí nunca, pero siempre subiendo fotos de ella, su sonrisa. Se veía una mujer como tan llena de vida, tan actual (…) ¿Qué pasa con esa relación que tú tienes? ¿Qué relación tienes con ella?", preguntó la animadora.

En ese momento, Dayana Amigo rompió en llanto y señaló que no podría hablar del tema puesto que su partida es muy reciente. "Me cuesta mucho hablar de eso aún, entonces no creo que lo logre", reconoció. "Te entiendo totalmente, te entiendo totalmente", intervino Angélica Castro.

"Te lo decía porque yo creo que hay que tenerla presente y viva. Porque ella está de todas maneras contigo y va a estar siempre. Las relaciones siempre van a permaneces, y a veces incluso más fuerte cuando ya no están físicamente", agregó la animadora.

"Es así absolutamente. Lo que pasa es que claro, es alguien muy fuerte en mi vida, y todavía es muy reciente. Pero sí, no me gusta quedarme con la parte triste y trato de ver lo que dices tú y trato de quedarme con ese recuerdo y todo, lo que pasa es que cuesta entenderlo cuando es tan reciente", puntualizó la actriz.

Sigue leyendo