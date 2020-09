Cathy Barriga publica foto de su madre y seguidores quedan sorprendidos por el parecido

View this post on Instagram

Esta fotografía me encanta 😍 y cada año la comparto en su aniversario , ya son 51 años de matrimonio, los amo ❤️ gracias por todo lo que nos entregaron a mi y mis hermanos con mucho amor y esfuerzo 🙌🏻❤️🇨🇱 Que la vida les siga regalando salud y alegría ❤️ #aniversario51❤️ #papás😍