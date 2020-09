Cata Pulido se disculpa públicamente tras detención de su hijo: "Me siento avergonzada"

En un nuevo capítulo de Las Indomables, Cata Pulido partió el programa hablando sobre la detención de su hijo el pasado domingo, luego que fuera vinculado a un grupo de skaters que golpeó fuertemente a un conserje y a un inspector municipal de la comuna de Las Condes.

Durante el programa con Paty Maldonado, se refirió a sus sensaciones posteriores al hecho, y cuestionó la agresión protagonizada por los jóvenes. "Bueno, todos saben que no ha sido el cumpleaños más feliz que he tenido en los últimos años. Yo creo que ha sido el más triste", partió diciendo.

"De partida estoy avergonzada, estoy acontecida, estoy acongojada, estoy triste, estoy desilusionada; pero aquí estoy, dando la cara como siempre lo he hecho. Una vez más dando la cara. Me siento muy orgullosa de hacerlo, y me siento muy sola también", agregó.

Por otra parte, Cata Pulido rechazó el actuar de los jóvenes, apuntando a la cobardía del ataque. "No tengo idea cuál fue el motivo del por qué una persona se puede merecer tremendo trato. Un trato que personalmente me da un poquito de náuseas ver la violencia con la que se actuó, la cobardía. Y siempre he enseñado eso, que nunca hay que abusar de tener un privilegio mayor que la otra persona. Me parece que eso es lo que se vivió el sábado", enfatizó.

Además, destacó que "la única que he salido en los diarios soy yo. O sea, la noticia una vez más es porque el hijo es de una conocida, pero acá estamos. No basta con el castigo que uno ya siente como madre, sino que además está el escarnio por redes sociales. Osea, te dan y te dan, y te dan".

Finalmente, Cata Pulido aclaró que tras conocer la situación, se puso en contacto con el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. En este contexto, hizo un llamado a los padres de los otros jóvenes involucrados, para replicar su actuar, y pidió disculpas públicas a las víctimas del ataque.

"Yo nunca he renegado de mi responsabilidad como madre, y bueno, los hijos se hacen de a dos. Entonces me siento bien sola hoy en día porque habían más cabros, y los padres de esos cabros también me parece que debiesen ponerse en contacto con el alcalde o con los tribunales, como lo hice yo ayer. Yo me puse en contacto con Lavín, para ofrecer mis disculpas, y aprovecho de ofrecer las disculpas públicamente a ese guardia que fue agredido, para asumir que yo soy la madre de uno de esos. Ojo, el que le pegó no fue León. Estaba dentro del grupo, pero me parece igualmente responsable porque fue cómplice", dijo.

