Polola de 25 años de “Tatón" Púrpura habla de su relación: "La madurez no está en la edad"

Tras una mediática relación y posterior quiebre con la ex Miss Chile, Camila Recabarren, Alberto "Tatón" Púrpura se alejó de la pantalla y los programas de farándula para radicarse en la playa y vivir del negocio gastronómico. Sin embargo, la noticia de su nueva relación con Kelly Montaño, una mujer 41 años menor, no dejó a nadie indiferente.

La pareja fue entrevistada por La Cuarta, donde dieron detalles de cómo se conocieron. "Fue a través de una pareja amiga y comenzamos a salir, ella es una chica muy ‘chapada a la antigua’. Después empezamos a pololear, venía y se quedaba unos días acá en la playa conmigo. Cuando empezó la pandemia decidimos que se viniera a vivir acá y todo ha andado bien", contó Púrpura de 65 años.

Tatón lo hizo de nuevo: presentó a su polola modelo de 24 años en redes sociales Se trata de una joven muy guapa de origen extrangero.

Para la modelo colombiana de 24 años, la edad no es tema. "Esto ha sido algo totalmente diferente, la gente siempre me pregunta por el tema de la edad, para nosotros no hay ningún problema. La madurez no está en la edad", explicó.

La relación estaría bien consolidada, al punto de que su familia los apoya. "Ya lo conocen. Para mi mamá no fue tema lo de la diferencia de edad, cuando uno quiere a un hijo, lo apoya al ciento por ciento", explicó Montaño.

Aunque la diferencia de edad podría hacer que la pareja tenga diferencias de intereses, según Púrpura ha sido todo lo contrario gracias a la personalidad de ella. "Es quitada de bulla, no le gusta salir a carretear, prefiere que veamos películas y la pasamos acá en la casa, muy tranquilos. Ella es muy terrenal", explicó al citado medio.