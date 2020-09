María Luisa Godoy revela la divertida reacción de sus hijas tras conocer a su hermano

Luego de dar a luz a su cuarto hijo, María Luisa Godoy presentó al pequeño en el matinal Buenos Días a Todos, de TVN. La animadora aseguró que se encuentran emocionados, y habló sobre la reacción que tuvieron sus hijas cuando conocieron a su hermano.

"Lo encontraron mucho más chico que la foto", comentó sobre las pequeñas, agregando que están muy emocionados tras el nacimiento de Ignacio. "Lo habían visto por Zoom, pero no lo conocían, así que lo acaban de conocer. Solo por Zoom, ahora en vivo", agregó.

Sobre los detalles el parto, María Luisa Godoy contó que lo tuvo a las 41 semanas y media. Además, midió 53 centímetros y pesó 3,680 kilogramos. "No quería salir, costó al principio. Lo iban a inducir el jueves, no estaban las condiciones para inducirlo, así que tuve un monitoreo el viernes. Ahí pasamos un poquito más de susto porque no salió tan bueno", dijo.

"Uno nunca sabe por qué. De repente son las cosas del minuto, que no ha comido suficiente azúcar, no lo sé, así que ahí me hospitalizaron, el doctor me dijo que nacía en las próximas 24 horas y nació sanito, perfecto, exquisito como ustedes lo ven", agregó.

Luego, la animadora conversó con el doctor Sebastián Ugarte, quien se encontraba en el panel. "Nació sanito, exquisito… Bien mamón el cabro hay que decirlo doctor, no se separa de la madre y chupa más que orilla de playa (…) En general todos mis partos son como tres cucharadas y a la papa. Me pego tres pujadas, dos pujadas y salen, entonces salen como bastante poco hinchados. Fue súper rápido", añadió.

Finalmente, le preguntaron por la reacción de sus hijas. En ese momento, una de ellas se acercó a la cámara y comentó "cosita chiquitita", provocando las risas del panel.

