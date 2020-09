Andrés Caniulef tras el término de su rehabilitación: "Hoy veo la vida de manera más simple"

Luego de un año internado en la Clínica Crea Chile, Andrés Caniulef dio por finalizado su proceso de rehabilitación. El periodista terminó su tratamiento para superar su adicción a las drogas el pasado 23 de abril, pero la ceremonia de graduación se postergó hasta finales de agosto debido a la pandemia.

El comunicador pasó el confinamiento en el hogar, en donde evitaron el ingreso y salida de personas durante seis meses, como medida de seguridad. En conversación con LUN, aseguró que fueron momentos difíciles, puesto que sus padres se contagiaron de Covid-19.

"A mi mamá le dio leve, mi papá se complicó y estuvo 10 días internado en el hospital de la Fach. En el centro me contuvieron bien y mis hermanas me informaban de su estado. Ahora puedo decir que lo recuerdo con gratitud", contó al citado medio.

Consultado por cómo se siente, Andrés Caniulef señaló que "bien. Fui afortunado de pasar lo peor de la pandemia en el hogar. Hoy veo la vida de manera más simple. Me quité pesos de encima, como el qué dirán y la presión del consumismo económico".

También se refirió a su futuro laboral, indicando que no le complica golpear puertas para pedir trabajo, ni aspira a tener el mismo protagonismo que antes. "Tener trabajo ya es suficiente para mí", señaló el periodista, quien estará en tratamiento durante cinco años más.

"Cuando deje la clínica tendré que volver una vez al mes como una medida de autocuidado. Y en caso de cualquier problema puedo ir antes. Yo me siento bastante fuerte (…) Espero que cuando esté afuera siga recordando que lo pasé mal y no vuelva a caer. No puedo tomar alcohol nunca más en mi vida, porque su consumo llama al consumo de drogas", comentó sobre el proceso luego de su rehabilitación.

