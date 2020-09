Ana Lucía Domínguez, actriz de "Pasión de Gavilanes", se arrepiente de realizarse esta cirugía

Una actriz que despierta admiración por su talento y belleza es Ana Lucía Domínguez, actualmente en las pantallas por la retransmisión de "Pasión de Gavilanes", en sus papeles de Ruth Uribe y Libia Reyes.

Por eso, es natural que muchos de sus seguidores se interesen por conocer sus secretos para lucir igual de joven que 17 años atrás, destacando por la gran figura que muestra a sus 36 años.

Así que los fanáticos de la oriunda de Bogotá no desaprovecharon la oportunidad de hacerles varias preguntas en la dinámica que dejó abierta en sus redes sociales. Ahí le preguntaron cuántas cirugías se ha hecho y ella abiertamente respondió.

Ana Lucía Domínguez impulsa la vida fitness. - Instagram

"La única cirugía que me he hecho son los senos. Y me arrepentí, la verdad, porque la primera vez no me quedaron bien. Fue horrible y doloroso", expresó la colombiana en una de las grabaciones refiriéndose a la mamoplastia.

"Si nos es estrictamente necesario, no lo recomiendo", aconsejó la modelo a través de sus Instagram Stories.

Algo similar sucedió cuando la interrogaron sobre si sus glúteos son naturales u operados a lo que contestó que son producto del ejercicio y añadió "esa cirugía no se la han terminado de inventar, no la hagan".

Ana Lucía Domínguez hace gala de una vida saludable a través del mundo 2.0, compartiendo sus rutinas de ejercicios y la alimentación balanceada que promueve, por lo que no resulta extraño que se haga hecho solo ese retoque.

En su perfil es normal observarla llevando a cabo sus exigentes entrenamientos y luciendo en bikini, dando ejemplo de los grandes resultados que tiene su estilo de vida.

