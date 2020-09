Esta es la rutina de Selena Gomez para lucir un look fresco y un maquillaje de impacto

Selena Gomez es una de las artistas más queridas y destacadas del mundo. Su talento para la actuación y el canto, así como su carisma la han llevado a ganarse el corazón de todos.

Pero no es lo único. La joven también tiene una belleza extraordinaria y no es tacaña. Compartió su rutina de maquillaje para lucir un look fresco y nosotros te la contamos.

Mascarilla de avena para decirle adiós al vello facial y lucir un cutis radiante Lograrás resultados increíbles y completamente naturales.

Selena Gomez de 28 años es toda una referencia de la moda y la belleza. Entregó a la revista Vogue un video completo de cómo logra su espectacular aspecto paso a paso.

La rutina de belleza de Selena Gomez

Todas las seguidoras están encantadas y buscan seguir la rutina de belleza de Selena Gomez. La cantante indicó que su primer paso consiste en aplicarse en el rostro una crema hidratante y un bloqueador solar. El protector es importante así no sea día soleado.

Posteriormente, Selena se aplica una base de maquillaje en todo el rostro. Finaliza este paso con un corrector que le sirve tanto para ocultar ojeras como cualquier otra imperfección o mancha en la piel.

La joven pasa luego a aplicarse un rubor. De igual manera, se aplica sombras en los ojos color tierra, preferiblemente de tonos marrón y cobrizos que la ayudan a lucir una mirada de impacto. Luego emplea un delineador para los ojos y una máscara para las pestañas, finalizando con un poco de gel para las cejas.

Selena Gomez utiliza un labial rojizo que va perfecto con su sensual estilo. Termina con un fijador para asegurar que el maquillaje no se corra. Es tanta la afinidad de esta artista por la belleza que ya sacó su propia línea de maquillaje ¿Te animas a imitar su look fresco y apasionado a la vez?

Lee también: 3 remedios caseros para combatir la flacidez en la piel

Te recomendamos en video: