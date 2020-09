Pilar Sordo revela que no ha tenido relaciones sexuales desde 2014

Pilar Sordo dejó a sus seguidores sorprendidos por una impactante revelación que hizo durante su participación el programa online “Upa! Caglupa!”, en el que afirmó que no ha tenido relaciones sexuales desde 2014.

El tema salió luego de que los conductores del show, Arturo “El Kiwi” Walden y Julio Jung, le preguntaran a la psicóloga por su vida amorosa y cuánto tiempo lleva sola.

Sordo no solo respondió abiertamente cuánto tiempo lleva sin una pareja, sino que reveló que han pasado seis años sin sexo.

“Yo estoy sola desde el 2016 y no tengo sexo desde el 2014. Llevo 6 años virgen. A esta altura es que postulo a sacerdotisa”, expresó sin temor la especialista.

Pilar Sordo impactó con su respuesta

Los conductores se sorprendieron con la respuesta de Sordo, por lo que quisieron ahondar en las razones por las que ha permanecido sola.

“No soy nada de mañosa…Puedes hablar con todos los hombres que han estado en mi vida y te van a decir que yo soy lo más dócil del mundo. De verdad que no soy mañosa”, aseguró.

Aseguró que existe cierta presión en ser su pareja, de modo que es complicado establecer una relación.

“El tema es que para ser pareja de la Pilar Sordo hay que tener unos tremendos huevos y no todos los hombres los tienen”, dijo.

Dejó claro que no recibe invitaciones ni tiene pretendientes que se muestren interesados.

“Qué quieres que te diga… ¿Si me llaman para invitarte? No me llama nadie. Y no me llama nadie porque debe ser súper amenazante”, afirmó.

