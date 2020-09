Nicole Pérez genera preocupación por el estado de salud de su hija

A través de su cuenta de Instagram, Nicole Pérez dio cuenta del difícil momento que enfrenta junto a su hija, quien se encuentra hospitalizada en la Clínica Las Condes, de Santiago. La ex integrante de Mekano compartió una serie de fotografías en sus historias, en las que aparece acompañando a la menor.

Estas fueron acompañadas por algunas palabras, como muestra de apoyo a la joven. "No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te amo princesa", puso en un registro, mientras que en otro escribió: "a tu lado estaré y no me moveré".

Si bien no ha entregado más detalles acerca de lo que ocurrió, Isidora, hija mayor de Nicole Pérez, compartió una historia en la misma red social, dando cuenta de que se encuentra internada en la Unidad de Tratamientos Intensivos de la Clínica Las Condes.

