La reinvención de Cata Olcay: comparte sus tips de alimentación y realiza entrenamientos por Zoom

A solo días de cumplir 46 años, Cata Olcay vuelve a llamar la atención gracias a su nuevo emprendimiento. A través de su cuenta de Instagram @cataolcay_coachfit, ofrece sus tips de alimentación y sus servicios como coach personal.

"La gente ya me había preguntado cómo me cuido a mis casi 46 años y ahí lo muestro. Comparto mis tips para sentirme bien, como los suplementos alimenticios que estoy vendiendo, y si a alguien le interesa seguirme, me puede contactar con un mensaje interno para contratarme", dijo en conversación con LUN.

Su consiste en un plan basado en el peso y las características físicas de sus clientes. "Yo los invito a entrenar de forma gratuita conmigo por Zoom. También entrego recetas saludables", explica la actriz, quien entrena cuatro veces por semana durante una hora.

Consultada por si siempre ha tenido este estilo de vida, Cata Olcay reconoció que no. "Antes era súper chatarrienta. No comía ni frutas ni verduras, no tomaba agua. Todo lo comía en sándwiches y con muchas papas fritas", contó. Pero todo cambió cuando una joven la invitó a probar los productos que vende en la actualidad.

"Lo hice no muy convencida y como me sentí bien, decidí adoptarlo como forma de vida. Sentía la energía que tenía cuando era cabra chica. Pasé años de mi vida sintiéndome mal y normalizando. La alimentación es la base de todo. Influye hasta en la concentración y en el estado de ánimo", detalló.

Sobre su emprendimiento durante la cuarentena, reconoció que "Zoom es una excelente herramienta para hacer ejercicios, evaluaciones y planes de trabajo". Además, una de sus ventajas es que la contactan personas de todas partes del país. "Te expande los horizontes laborales. A mí me fascina el contacto con la gente, conocer sus historias, escuchar sus objetivos y ayudarlos a cumplirlos es maravilloso", dijo.

Sigue leyendo